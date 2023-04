“SanMarcoRestArt23”, presentazione del nuovo libro di Lorenzo Raso

Uno spaccato di vita cittadina e l’esaltazione del dialetto come diversità di radici storiche, di culture, di esperienze umane che non deve in nessun modo essere disattesa.

C’è tutto questo in “Quatraria di Sciacca”, il nuovo libro di poesie di Lorenzo Raso che verrà presentato domenica mattina 16 Aprile alle ore 11 nell’ambito della rassegna “SanMarcoRestArt23” organizzata dal comitato provinciale Asi e dalla struttura turistica Bono Vacanze. L’autore dialogherà con Giuseppe Recca su temi e personaggi del libro, sulla sua attività letteraria e sulla storia della città.

Edito la Melqart Comunication, il libro raccoglie in versi storie, personaggi, modi di dire e tradizioni cittadine.