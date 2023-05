Sanremo Rock, la licatese Samantha Gioia alla fase finale delle regionali 

Samantha Gioia, una giovane pianista e cantante licatese, è tra le nove finaliste di girone alle finali regionali di Sanremo Rock & Trend e ed è stata chiamata ad esibirsi sul palco del Summer Live Tour.

La notizia si apprende direttamente dalla pagina di Sanremo Rock, il contest nazionale nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della canzone italiana. Da li sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel, solo per citarne alcuni.

Samantha Gioia, fin da bambina, ha coltivato la passione per il canto, partecipando a varie manifestazioni canore locali e regionali, mostrando un talento innato e una voce che emoziona.

All’età di soli dieci anni, ha deciso di prendere le prime lezioni di canto, desiderosa di perfezionarsi e di sviluppare ulteriormente il suo talento. Dopo alcuni anni, ha fatto il grande passo e si è iscritta al Conservatorio, unendo così lo studio del pianoforte con gli studi liceali. Nonostante l’impegno e la dedizione richiesti da entrambe le discipline, la giovane licatese ha dimostrato una determinazione straordinaria nel perseguire i suoi sogni musicali: ha partecipato a numerosi concorsi canori e ha affrontato vari provini per talent show, desiderosa di farsi conoscere e di mettersi alla prova davanti a un pubblico più ampio. La sua passione e il suo impegno le hanno aperto diverse porte e, nei primi di marzo di quest’anno, ha conseguito il diploma in Pianoforte presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, un traguardo che sancisce il suo talento e la sua determinazione nel perseguire la sua carriera musicale.

Oltre a cimentarsi nelle cover di grandi successi, Samantha si dedica alla composizione di musica e alla scrittura di testi, dimostrando di avere una creatività sorprendente e una versatilità che la rendono un’artista completa.

Attualmente, la giovane artista è impegnata in un progetto di inediti che si ispira alle sonorità a cavallo tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta, un’epoca musicale ricca di emozioni e di melodie avvolgenti.

“I wonder why”, presentata alla 36a edizione di Sanremo Rock & Trend Festival, segna l’inizio di questo progetto, valutato dalla commissione artistica di “spessore artistico molto elevato e originale”.

La canzone, una ballata pop-rock coinvolgente, scritta, prodotta e arrangiata da Antonino Catania e mixata da Emiliano Patrik Legato (Simple Minds, Kimara Lawson, Mario Venuti, ecc.), racconta in un’alternarsi di metafore i sentimenti di confusione e di incertezza che spesso accompagnano la fine di una relazione.

Il brano vede la partecipazione di Massimiliano Bella (batteria), Salvo Callea (basso), Pierre Mick La Marca (tastiere) e, alle chitarre elettriche e acustiche, quella di Peppe Milia (Tinturia, Miele, Not the fonda, ecc.) nonché della stessa Samantha Gioia al pianoforte, mentre i cori – curati da Lucilla Fossi, Lorenzo Braus e Alessandro Zanini e diretti da Alessandro Gerini (Vocal Blue Trains), arricchiscono ulteriormente il brano.

La copertina di “I wonder why” è stata realizzata dal fotografo freelance Angelo Guttadauro.

Il singolo sarà presto disponibile sulle piattaforme digitali, permettendo a tutti di apprezzare il talento e la passione di questa giovane artista licatese.