Sciacca protagonista alla Bit di Milano: dialogo, promozione e prospettive 

La delegazione istituzionale del Comune di Sciacca ha preso parte ieri alla BIT di Milano, confermando la presenza della città nel circuito della Strada della Ceramica Siciliana e rafforzando il dialogo istituzionale per la crescita turistica del territorio, con le sue tante eccellenze. Oggi tanti appuntamenti: in mattinata l’incontro con il presidente della Regione Renato Schifani in cui si parla del progetto di rilancio delle Terme di Sciacca, nel pomeriggio la presentazione del Carnevale di Sciacca con la Futuris e un momento di promozione della ceramica di Sciacca.

“Nel corso della giornata di ieri, – dice l’assessore al Turismo Francesco Dimino – abbiamo avuto modo di confrontarci con l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, con cui abbiamo discusso delle prospettive turistiche di Sciacca, ponendo particolare attenzione alla destagionalizzazione. Il nostro Carnevale di Sciacca rappresenta un’opportunità strategica per allungare la stagione turistica e attrarre visitatori anche nei mesi invernali, rendendo la città sempre più viva e accogliente tutto l’anno. Un incontro significativo si è svolto anche con il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, che ha potuto ammirare le nostre ceramiche artistiche all’interno dello spazio espositivo del Padiglione Sicilia, concesso gratuitamente dall’Assessorato al Turismo della Regione. Un’occasione preziosa per prospettare iniziative legate alla ceramica, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere questa eccellenza artistica che rappresenta Sciacca nel mondo”.

“La nostra missione alla BIT – conclude l’assessore Francesco Dimino – è un’opportunità di incontro con tour operator e professionisti del settore per intrecciare nuove relazioni, rafforzare la promozione della città e costruire strategie di sviluppo a lungo termine. Sciacca continua a crescere, e il lavoro per renderla sempre più attrattiva non si ferma qui”.