Settimana pirandelliana, all’Efebo lo spettacolo “All’ombra del Caos”

Secondo appuntamento domani, sabato 23 agosto al Teatro dell’Efebo (inizio ore 21:00), con la Settimana Pirandelliana, che porta in scena lo spettacolo “All’ombra del Caos”, ispirato alla novella “L’altro figlio”, un atto unico che Pirandello scrisse nel 1923 e che fu rappresentato per la prima volta nello stesso anno al Teatro Nazionale di Roma. Un caso a sè stante nell’evoluzione della drammaturgia pirandelliana che risente in modo diretto dell’impianto novellistico, ove l’influsso verista è estremamente evidente.

Si tratta di uno spettacolo di teatro/danza nel quale, attorno ai tre personaggi principali, si muovono i ballerini che con il linguaggio del corpo tendono a sottolineare le sensazioni e le emozioni dei protagonisti. Il cast è composto da Debora Bernardi, Evelyn Famà, Emanuele Puglia, Santo Santonocito e il corpo di ballo della compagnia Città Teatro Danza, con le coreografie di Silvana Lo Giudice che danno un tocco di classe ed eleganza allo spettacolo per la regia di Orazio Torrisi, prodotto da Teatro della Città, Centro di Produzione Teatrale attivo dal 1989 e fondato dallo stesso Orazio Torrisi.

“La ripresa degli eventi della Settimana Pirandelliana dopo ben diciotto anni di assenza da Agrigento” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “è una risposta adeguata alle istanze culturali della provincia. Il Teatro dell’Efebo è, in questo senso, lo scenario ideale per il rilancio di una delle rassegne maggiormente legate al territorio”.