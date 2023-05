“Sicilia Vocal Festival”, esplosione di talenti per la semifinale

Si sono svolte con grande entusiasmo presso la splendida location della Baia del Kaos lungomare di Porto Empedocle, le semifinali del tanto atteso “Sicilia Vocal Festival”. Questo evento musicale di grande rilevanza ha attirato l’attenzione di numerosi concorrenti provenienti da tutta la Sicilia e anche da oltre lo Stretto. Il primo gruppo di partecipanti, composto da 16 concorrenti selezionati attraverso un’accurata valutazione online, ha avuto l’opportunità di esibirsi sul palco delle semifinali. La loro presenza è stata il risultato di un impegno costante e del loro talento straordinario.

Con grande attesa, il secondo gruppo di concorrenti sarà valutato il prossimo 2 giugno, offrendo loro un’opportunità unica di mostrare le loro abilità vocali e conquistare un posto nella finale. È importante ricordare anche, che le iscrizioni al contest sono ancora aperte fino al 30 maggio. Se sei un appassionato cantante e desideri mettere alla prova le tue abilità, questa è la tua occasione, clicca qui per iscrivere.

Tra i partecipanti si sono distinti talenti eccezionali provenienti da diverse località siciliane. Nicola Squillace di San Sostene (provincia di Catanzaro), Carmelo Porello di Naro, Diego Barone di Palma di Montechiaro, Alessia Rumore di Santo Stefano Quisquina, Luigi Rinoldo, Gabriele Puma, Andrea Marchione e Beata Occhipinti di Favara, Alessio Bonanno di Camastra, Emanuela Cacciatore di Agrigento, Lucia Marcianti di Agrigento, Luigi Parla di Canicattì, Jasmine Mostacci di Marsala, Angela Furia di Canicattì, Salvatore Ferrante di Niscemi e Angelo La Mendola di San Giovanni Gemini hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici con le loro straordinarie esibizioni.

La giuria d’eccezione ha avuto il compito difficile di valutare le performance dei concorrenti e selezionare coloro che avranno l’opportunità di accedere alla tanto agognata finalissima che si terrà l’11 giugno 2023 presso il suggestivo Parco Letterario Luigi Pirandello ad Agrigento. Un compito arduo, considerando il talento e la bravura di tutti i partecipanti in gara.

La serata è stata presentata con eleganza e professionalità da Stef Ptz, che ha saputo coinvolgere il pubblico e creare un’atmosfera magica. Un fotografo d’eccezione come Angelo Salamone che ha saputo immortalare tutti i concorrenti.

L’emozione è palpabile e l’entusiasmo cresce mentre ci avviciniamo alla finalissima. Il “Sicilia Vocal Festival” si conferma un evento di grande rilevanza nel panorama musicale, mettendo in risalto il talento e la passione dei giovani artisti siciliani.

Continuate a seguire il “Sicilia Vocal Festival” per rimanere aggiornati sulle ultime novità e per scoprire chi avrà l’onore di essere incoronato come il vincitore di questa avventura musicale straordinaria.