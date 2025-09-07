Sinfonie di una Capitale, in scena al Pirandello “Donne di Troia”

Esordisce lunedì 8 settembre alle ore 21:00, nel chiostro del Teatro Pirandello, all’interno della rassegna “Sinfonie di una Capitale – Giardini Culturali”, il trittico dal titolo Variazioni sul mito.

Il progetto, su proposta dell’associazione Minerva e con il patrocinio del Teatro Pirandello, che lo ha accolto con entusiasmo, nasce da un’idea di Beniamino Biondi con l’obiettivo di offrire al pubblico una proposta di teatro colto e accessibile, che intreccia pensiero, emozione e memoria, e di riportare il mito classico al centro della scena contemporanea, attraverso rielaborazioni originali e testi d’autore moderni.

Il progetto “Variazioni sul Mito” nasce dalla volontà di riattivare il mito greco nella sua dimensione viva, teatrale e interrogativa, restituendolo alla scena non come reperto, ma come materia pulsante, ancora capace di parlare al nostro tempo. Questa prima edizione propone tre spettacoli che rappresentano, in forme e linguaggi diversi, la rilettura creativa e critica del mito antico, attraversando la voce femminile, la memoria collettiva e la riflessione identitaria.

L’appuntamento di lunedì 8 settembre è con lo spettacolo “DONNE DI TROIA”, un testo dell’attrice e drammaturga siciliana Aurora Miriam Scala, con protagonista la stessa autrice insieme con Carmela Buffa Calleo.

Donne di Troia è un viaggio, un grande ricordo in loop della guerra più famosa della storia raccontato attraverso gli occhi delle donne che l’ hanno vissuta sulla loro pelle. E’ un incubo che inizia con Ecuba e passa per Cassandra, Andromaca, Polissena, Elena . Persino la Morte prenderà parola fra loro, una morte viva, concreta, sarcastica nei confronti di questa “divertente umanità che ama la vittoria” Donne di Troia arriva a noi come un grido eterno che dalla notte dei tempi giunge alle nostre orecchie per sussurrarci che non è finita, che la guerra è proprio lì, ci dorme accanto, ogni giorno.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Prossimo appuntamento il 17 settembre.