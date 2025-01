Steve Hackett torna in Italia, il 10 settembre ad Agrigento

Dopo il tour del 2024, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna nel nostro Paese per altri sette concerti a settembre 2025. Il tour porta in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico “The Lamb Lies Down On Broadway”, iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo.

Queste le nuove date e le città: 2 settembre Milano, Teatro Arcimboldi; 3 settembre Vicenza, Piazza dei Signori; 5 settembre Macerata, Sferisterio; 6 settembre Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica; 7 settembre Napoli, Palapartenope; 9 settembre Palermo, Teatro Verdura; 10 settembre Agrigento, Palacongressi. L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ’70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso artista e la sua straordinaria band. Sul palco Steve Hackett è infatti accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan