Successo di “All’ombra del Caos” al Teatro dell’Efebo

Ha riscosso un grande successo lo spettacolo di Teatro/Danza “All’ombra del Caos”, secondo appuntamento al Teatro dell’Efebo con la Settimana Pirandelliana. Una nuova proposta de “L’altro figlio”, l’atto unico che Pirandello trasse nel 1923 da una sua novella omonima e che la regia sapiente di Orazio Torrisi ha portato sul palco del Giardino Botanico alternando scene di grande e suggestiva intensità recitativa con i momenti di danza del corpo di ballo della compagnia Città Teatro Danza diretto da Giorgia Torrisi, che ha riproposto le stupende coreografie di Silvana Lo Giudice. Il dramma pirandelliano e la simbiosi con le danze a sottolineare lo stato d’animo dei protagonisti hanno evidenziato la straordinaria interpretazione del cast, su tutti una meravigliosa Debora Bernardi. Applausi a scena aperta anche per Evelyn Famà, Santo Santonocito Emanuele Puglia e tutto il corpo di ballo. Sabato prossimo, sempre al Teatro dell’Efebo alle ore 21:00, terzo ed ultimo appuntamento con la Settimana Pirandelliana, con i “Quadri di Liolà” con Mario Incudine, Moni Ovadia, Paride Benassai e Stefania Blandeburgo e la XVI edizione del Premio Kaos Pippo Montalbano. Molto positivo il giudizio del regista Orazio Torrisi sul ritorno ad Agrigento della Settimana Pirandelliana e sul Teatro stesso. “La risposta e l’entusiasmo del pubblico per i primi due eventi della Settimana Pirandelliana” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “conferma l’importanza delle scelte effettuate dal Libero Consorzio per riportare questa rassegna alla ribalta che merita”.

Martedì 26 agosto invece altro appuntamento del cartellone estivo con “Amore e Psiche”, seguito il 28 agosto dalla riproposizione de “L’uomo, la bestia e la virtù” con libero adattamento e regia di Augusto Zucchi, ispirato alla commedia di Pirandello, alla novella “Richiamo all’obbligo” e al film di Steno con Totò e Orson Welles.