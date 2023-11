Tale e Quale Show, vince l’agrigentina Ilaria Mongiovì 

E’ Ilaria Mongiovì – nei panni di Mariah Carey la trionfatrice del “Torneo dei Campioni” di Tale e Quale Show, il talent delle imitazioni vip condotto da Carlo Conti. L’attrice e cantante di Casteltermini – diventata celebre soprattutto per aver interpretato Esmeralda nello spettacolo dei record Notre Dame de Paris – ha convinto la giuria con un’imitazione basata per lo più sulla voce. Poco trucco, una permanente anni Ottanta e una splendida interpretazione di Without you le sono valsi un plauso dai giudici (Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio) e il primo posto nella competizione.

“Sono senza parole, mi tremano le gambe. Felicissima, emozionatissima, ringrazio davvero tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso stupendo. Grazie grazie grazie”. Queste le parole di Ilaria Mongiovì alla fine del programma.

“Ieri sera abbiamo assistito all’ennesimo trionfo di Ilaria”, ha dichiarato il sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro. ‘E per tutte le otto puntate i castelterminesi hanno partecipato attivamente facendo il tifo e condividendo post e video, invitando i loro contatti a mettere like e condividere.Casteltermini è orgogliosa di te e gioisce assieme a te”, ha concluso il primo cittadino.

La giovane castelterminese ha esordito a soli 15 anni partecipando al talent show per ragazzi “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici. Ma la sua carriera ha avuto una svolta nel 2022 con Notre Dame de Paris.