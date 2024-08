Teatro Efebo, promozione per gli spettacoli “Radici di un mare aperto” e ”San Calò mmanu ai carusi”

La direzione del Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in accordo con le rispettive produzioni, comunica che sono previste promozioni con ingressi a prezzo ridotto per due spettacoli della Rassegna del Teatro d’Autore e Musica, che inizierà il prossimo 16 agosto. Si tratta degli spettacoli “Radici di un mare aperto”, prodotto dall’Associazione Culturale Le Muse e in programma al Giardino Botanico domenica 18 agosto alle ore 21:00, e “San Calò mmanu ai carusi”, dell’Associazione Culturale Libero Canto di Calliope, in programma il 30 agosto allo stesso orario.

La promozione sarà valida per gruppi di almeno sei persone e consiste nella riduzione del prezzo del biglietto individuale da 15 a 12 euro per la poltronissima e da 12 a 10 euro per la poltrona/settore centrale.

Informazioni e biglietteria: www.giardinoefebo.it e Box Office (Via Imera tel. 0922-20500).