“The Look of the Year Italy” il 2 settembre a Palma di Montechiaro

Fashion Event The Look of the Year Italy fa tappa a Palma di Montechiaro, sulla Costa del Mito. Il 2 settembre alle ore 21 al Palazzo Ducale sarà possibile assistere a uno show dedicato interamente al fashion, allo spettacolo, all’arte e alla bellezza. Diverse sono le tappe itineranti sul territorio italiano, della manifestazione che promuove e valorizza brand affermati, designer emergenti, piccole e medie imprese, manifatturiere ed artigianali che testimoniano le eccellenze della produzione e della creatività di tutto il mondo: dal lusso al food, dall’arte all’artigianato, dalla moda al design.

Il Distretto Turistico Valle dei Templi è partner dell’evento con il Comune di Palma di Montechiaro, poiché ne condivide gli obiettivi: puntare sull’eccellenza, sfruttare al meglio le peculiarità, i valori e l’appeal mediatico.L’iniziativa è organizzata dalla Face Models MDM di Mario D’Ovidio, direttore nazionale di The Look of The Year Italy. La serata sarà presentata da Angelo Palermo, Mister Italia Talento 2023. Tra gli ospiti della serata Carlotta Gallina, The Look of the Year Italy 2022 attualmente in carica, Miriam Messina, The Look of the Year Italy Style 2022 e Morena Ferrera The Look of the Year Italy Hair 2022. “Il nostro – afferma Mario D’Ovidio, patron dell’evento – è il concorso di Moda più prestigioso al mondo. Ricerca le future indossatrici: le più famose top model, da Naomi Campbell a Cindy Crawford, per citarne alcune sono state rivelate da The Look of the Year. Non è un concorso di bellezza, ma si connette direttamente agli eventi di moda. Coniughiamo da tempo con questo evento tutto ciò che è arte, moda, storia, cultura. Siamo presenti negli scenari archeologici e naturalistici più famosi al mondo. La finale mondiale si terrà a Sanremo al Teatro Ariston, noto per il Festival della Canzone Italiana, e che con nostra grande gioia si aprirà alla nostra manifestazione”.