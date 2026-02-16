Torna il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”: confermate categorie e premi

Torna il concorso fotografico “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, l’iniziativa che accompagna la Sagra e che negli anni ha raccolto centinaia di scatti contribuendo concretamente alla promozione dell’evento e del territorio.

Il concorso è aperto a fotografi professionisti e amatori e premierà le migliori immagini dedicate alla manifestazione, ai gruppi folkloristici, ai momenti ufficiali e alla partecipazione popolare.

Sono confermate le quattro categorie: Migliore foto a colori, Migliore foto in bianco e nero, Migliore foto “Destinazione Turistica”, Miglior foto “Talento femminile”, in collaborazione con TUA – Trasporti Urbani Agrigento.

Le fotografie vincitrici potranno essere utilizzate per attività di promozione della Sagra e della città, come già avvenuto nelle precedenti edizioni.