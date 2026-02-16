Cultura

Torna il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”: confermate categorie e premi

Il concorso è aperto a fotografi professionisti e amatori e premierà le migliori immagini dedicate alla manifestazione, ai gruppi folkloristici, ai momenti ufficiali e alla partecipazione popolare.

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Torna il concorso fotografico “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, l’iniziativa che accompagna la Sagra e che negli anni ha raccolto centinaia di scatti contribuendo concretamente alla promozione dell’evento e del territorio.

Il concorso è aperto a fotografi professionisti e amatori e premierà le migliori immagini dedicate alla manifestazione, ai gruppi folkloristici, ai momenti ufficiali e alla partecipazione popolare.

Sono confermate le quattro categorie: Migliore foto a colori, Migliore foto in bianco e nero, Migliore foto “Destinazione Turistica”, Miglior foto “Talento femminile”, in collaborazione con TUA – Trasporti Urbani Agrigento.

Le fotografie vincitrici potranno essere utilizzate per attività di promozione della Sagra e della città, come già avvenuto nelle precedenti edizioni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Droga e armi, un arresto e due denunce
Agrigento

Agrigento, al via le domande per il progetto “vita indipendente”
Cultura

Torna il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”: confermate categorie e premi
LA FRANA DI NISCEMI

Meloni in Sicilia, ricognizione a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry
Catania

Sorpreso in moto con dosi di crack, arrestato 63enne
Racalmuto

Gioco online a Racalmuto, 3 anni di reclusione al titolare di un centro scommesse
banner italpress istituzionale banner italpress tv