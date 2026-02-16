Agrigento

Agrigento, al via le domande per il progetto “vita indipendente”

Vullo: "un modello di intervento sperimentale, finalizzato all’inclusione nella società delle persone disabili"

Voucher digitali a supporto delle famiglie per l’organizzazione del trasporto di propri componenti che presentino disabilità certificata. Il progetto di “Vita indipendente”, finanziato dal Ministero del Lavoro attraverso il Dipartimento Famiglia della Regione Siciliana, è destinato alle comunità che fanno parte del Distretto Socio Sanitario D1, del quale il Comune di Agrigento è capofila.

“Si tratta di un modello di intervento sperimentale, finalizzato all’inclusione nella società delle persone disabili – afferma l’Assessore dei Servizi Sociali di Palazzo dei Giganti, Marco Vullo – affinché le stesse possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita, anche in chiave mobilità. L’obiettivo precisa Vullo – è garantire loro di muoversi liberamente ed autonomamente per raggiungere i servizi socio-sanitari del territorio, per tutelare il loro diritto alla salute e alla vita indipendente e per facilitare la fruizione di servizi legati al benessere e valorizzazione personale, come quelli dell’estetista, del parrucchiere di attività sportive, ricreative e del tempo libero”.

Possono usufruire della misura, contenuta nell’Avviso Pubblico di riferimento, le persone adulte tra i 18 e i 64 anni, individuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 o con riconoscimento di invalidità civile. I voucher digitali potranno essere utilizzate tramite le cooperative accreditate. Gli interessati dovranno registrarsi su piattaforma Servizi Sociali App, visibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “AVVISI” o al link https://www.servizisocialiapp.it – procedere su Accedi, cliccare su Nuova, scegliere il bando “Progetto di Vita indipendente “ e compilare, rigorosamente in ogni sua parte, la domanda on line allegando tutti i documenti richiesti. 

