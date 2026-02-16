Ultime Notizie

Droga e armi, un arresto e due denunce

Un 18enne è stato trovato con quattro panetti di hashish e soldi in contanti provento dell'attività di spaccio

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato un 18enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato altri due giovani siracusani rispettivamente per detenzione a fini di spaccio e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. 

Durante un controllo alla circolazione stradale effettuato al Villaggio Miano nei pressi di Piazza San Francesco, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un’autovettura con a bordo quattro uomini.  A seguito di perquisizione personale e veicolare hanno trovato il 18enne, poi tratto in arresto, in possesso di quattro panetti di hashish per un peso complessivo di 400 grammi, di 6 dosi della stessa sostanza e di 510 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio. Altri due passeggeri sono stati denunciati in stato di libertà rispettivamente: un 18enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di mezzo panetto e alcune dosi di hashish e un 20enne per porto di armi ed oggetti atti ad offendere perché deteneva un “nunchacku”, tradizionale arma cinese utilizzata nelle arti marziali. Il 20enne è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di hashish per uso personale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Droga e armi, un arresto e due denunce
Agrigento

Agrigento, al via le domande per il progetto “vita indipendente”
Cultura

Torna il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”: confermate categorie e premi
LA FRANA DI NISCEMI

Meloni in Sicilia, ricognizione a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry
Catania

Sorpreso in moto con dosi di crack, arrestato 63enne
Racalmuto

Gioco online a Racalmuto, 3 anni di reclusione al titolare di un centro scommesse
banner italpress istituzionale banner italpress tv