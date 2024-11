Torna sulle scene il “Piccolo Teatro Città di Agrigento” che ha scritto pagine indimenticabili della storia culturale agrigentina e a cui si devono le circa trenta edizioni della Settimana Pirandelliana, diventata una delle rassegne teatrali più importanti a livello nazionale. L’associazione, che ha tra gli obiettivi principali proprio il ritorno della “Settimana Pirandelliana“, si chiamerà “Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento”

Il prossimo venerdì, 29 novembre, alle ore 20.30, presso il Foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello, il Recital “Un re, ‘na sirena e l’ultima magària di Vigata”, di e con Francesco Naccari, sancirà il ritorno sulle scene della compagnia che per l’occasione si avvarrà anche della partecipazione del Gruppo Musicale “Quartet Project” composto dai Maestri Angelo Sanfilippo, Domenico Pontillo, Salvatore Sciacca e Pierfrancesco Fazio mentre la presentazione sarà affidata a Marcella Lattuca.

Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio della Fondazione Teatro Pirandello, della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, nella prospettiva di Agrigento Capitale della Cultura 2025, e si inserisce in un progetto di c.d. “Teatro didattico”. Giorno 29 ha scelto di dare voce all’opera di Andrea Camilleri.

Vengono affrontate tre aree diverse della sua poetica tramite il romanzo storico, con “Il re di Girgenti, la trilogia della metamorfosi con “Maruzza Musumeci e l’ultimo atto del Commissario Montalbano, un finale a sorpresa con il quale Camilleri sembra voler chiudere l’ultima pagina della sua intera opera.

Alla voce narrante si aggiungono le note e i suoni di quattro strumenti: percussioni, fisarmonica, contrabasso e chitarra. Un contesto in cui Mito e Storia s’intrecciano al punto da cancellare il confine che li separa. Una fabula letteraria che parte da Girgenti per arrivare a Vigàta, che racconta un luogo fantastico ma allo stesso reale, vicino ad ognuno di noi, dove tutto è possibile. L’appuntamento è alle 20.30 di venerdì 29 novembre prossimo con ingresso libero.

I prossimi appuntamenti del Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento sono:

Il 14 dicembre con il Recital “Natale tra letteratura e tradizione” presso il Teatro Regina Margherita di Racalmuto, spettacolo che sarà replicato il 16 dicembre presso il Foyer Montalbano del Teatro Pirandello di Agrigento, mentre il 22 dicembre dalle ore 17.00 presso il Castello Chiaramontano di Racalmuto un grande evento multidisciplinare con percorsi artistici, musicali ed enogastronomici “La ricotta nel mito e nella tradizione popolare”.