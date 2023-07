Tutto pronto per il Premio Mimosa d’oro 2023

Si svolgerà domenica 30 luglio 2023, inizio ore 20:30, presso il Teatro Panoramica dei Templi – Valle dei Templi di Agrigento, la cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro”giunto alla XXXII edizione, promosso dal Centro artistico,culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Il Premio Mimosa d’Oro è la punta di diamante delle molteplici attività culturali, sociali, di volontariato, artistiche promosse ed organizzate dal nostro Centro – dice la presidente – Il riferimento è, naturalmente, all’8 marzo, Giornata della donna, e da qui la denominazione “Mimosa d’Oro”. Il Premio nasce nel 1991 con l’intento di dare il giusto riconoscimento a donne siciliane che si sono particolarmente distinte nel loro campo d’azione. Nel corso degli anni il Premio si è staccato dallo stereotipo di “Festa della donna”, ha oltrepassato i confini regionali ed ha allargato il suo orizzonte, per cui sono state prese in considerazione tutte le donne che, nella complessità del loro operato, hanno contribuito a mettere in risalto il ruolo della donna nel campo sociale e politico, lavorativo e culturale, artistico e sportivo o del volontariato”.

Carmela Pace siciliana di Siracusa, laureata in lettere moderne, è stata dirigente scolastico e membro del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione nonchè referente nazionale della Commissione arte e cultura della FIDAPA. Vanta una lunghissima militanza come volontaria di UNICEF, è stata componente della Commissione per la formulazione del Codice Etico. Dall’11 dicembre 2020 ricopre la carica di Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF.

Monica Graziana Contrafatto, siciliana di gela, è caporal maggiore scelto nel ruolo d’onore dell’Esercito Italiano. Ha perso la gamba destra durante una missione di pace in Afghanistan nel 2012. Prima donna soldato italiana ad essere decorata dal Presidente della Repubblica con la Medaglia d’oro al Valore dell’Esercito. Al termine di una lunga riabilitazione e dopo specifico allenamento, è diventata la una delle centometriste più veloci del mondo dell’atletica paralimpica.

La speciale Commissione del Centro Renato Guttuso ha scelto anche le donne alle quali sono stati assegnati i “Riconoscimenti speciali Mimosa d’oro” che dal 2002 affiancano il Premio. Gabriella Cucchiara, presidente FIPE; Laura Di Giovanna Nocito, artigiana del corallo; Sally Lacagnina ispettrice regionale CRI; Laura Leto, imprenditrice; Pierelisa Rizzo, giornalista; Shadi Samangani, fotografa.

Ad arricchire la serata, condotta da Gabriella Omodei e Giuseppe Moscato, che cura anche la direzione artistica, l’esibizione di diversi artisti locali con il coordinamento di Lia Minio. La danza sui trampoli delle “Farfalle luminose” di Giovanni Principato; la soprano Piera Grisafi; il maestro Mario Renzi con il suo violino; la cantautrice Ibla protagonista di “Amici”, accompagnata dal maestro Salvo Scibetta alla chitarra. Conclude Iva Zanicchi.

Appuntamento domenica 30 luglio 2023 inizio ore 20,30 alTeatro Panoramica dei Templi – Valle dei Templi di Agrigento. Ingresso ad inviti.