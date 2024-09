“Un fulmine a ciel sereno” Paolo Macedonio  incanta la Valle dei Templi

Domenica 8 settembre, nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento, Paolo Macedonio ha regalato al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente, dimostrando il suo straordinario talento artistico con “Un fulmine a ciel sereno” un evento organizzato dal parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento nei siti di Villa Romana di Realmonte, al Museo archeologico La Badia di Licata e alla Valle dei Templi di Agrigento.

Un monologo Scritto da Paolo Macedonio, Moira Angelastri, Alberto lo Porto, con la Regia di Gaetano Aronica, che intreccia umorismo e riflessione, portando sul palco la sua vita di ragazzo agrigentino con una maestria che ha lasciato il pubblico affascinato e divertito.

Paolo Macedonio non racconta semplicemente la sua storia, ma la trasforma in un viaggio teatrale intenso e poliedrico. Ogni episodio della sua vita diventa una scena ricca di sfumature, in cui l’attore si destreggia tra diversi personaggi: il padre medico ansioso, la nonna affettuosa, gli amici di sempre, ma anche icone della cultura pop come Rambo e Al Pacino. La sua incredibile abilità mimetica e la naturale capacità di creare empatia lo rendono un narratore coinvolgente, capace di far ridere e riflettere in egual misura.

Il talento di Macedonio risiede non solo nella sua verve comica, ma anche nella profondità con cui riesce a trattare temi universali attraverso storie personali. La sua professionalità emerge nella capacità di reinventare lo spettacolo sera dopo sera, aggiungendo aneddoti, dettagli e nuovi personaggi, rendendo ogni rappresentazione un’esperienza unica. Questa continua evoluzione rende il suo lavoro dinamico e vitale, un vero esempio di teatro vivo e contemporaneo.

La Valle dei Templi, con la sua storica maestosità, è stata la cornice perfetta per un’esibizione che ha celebrato l’arte del raccontare. Macedonio, con la sua voce e il suo corpo, ha trasformato un racconto di vita quotidiana in un’opera teatrale di alto livello, capace di toccare le corde emotive di ogni spettatore. La sua performance è stata un trionfo di professionalità e creatività, confermando Paolo Macedonio come una delle figure più talentuose e versatili del panorama teatrale contemporaneo.”Un fulmine a ciel sereno” non è solo uno spettacolo, ma un incontro intimo con un attore che sa fare della sua vita un’opera d’arte, trasformando ogni dettaglio della sua quotidianità in un momento teatrale indimenticabile. Un’esperienza che il pubblico agrigentino ha accolto con applausi calorosi e standing ovation, dimostrando ancora una volta che la grande arte è capace di emergere anche dalle storie più semplici, grazie al talento straordinario di un artista come Paolo Macedonio.

L’attore Agrigentino ha avuto anche un ruolo di spicco nella nuova serie, “M IL FIGLIO DEL SECOLO” presentata in questi giorni alla 81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che arriverà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle, CINECITTÀ