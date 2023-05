Violenza sulle donne, cerimonia di premiazione del concorso Damarete

Si è svolto questa mattina presso l’auditorium dell’istituto“N. Gallo” di Agrigento la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del concorso “Damarete” da 2500 anni contro la violenza, che ha visto la partecipazione di 12 istituti scolastici di primo e secondo grado della Provincia di Agrigento e Caltanissetta, per un totale di circa 200 studenti e 105 lavori.

Il concorso, che ha come obiettivo la promozione di una cultura della Non-Violenza fra le giovani generazioni, è stato istituito dall’associazione “Focus-Group” Onlus, e dal centro Antiviolenza e Antistalking “Telefono Aiuto”.

Anche quest’anno è stato attribuito il premio Damarete riservato agli insegnanti, con l’assegnazione della targa intitolata alla prof.ssa Maria De Castro Patti, scomparsa nel 2008, insegnante di lettere alle scuole medie, donna dalle spiccate doti umane e professionali e generosa benefattrice del Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto per avere donato i locali e contribuito fattivamente ed economicamente alla crescita del Centro. È stato istituito questo riconoscimento al fine di gratificare l’insegnante particolarmente impegnata in azioni positive contro ogni forma di disagio, violenza e discriminazione, riuscendo a coinvolgere positivamente gli alunni in un percorso di conoscenza e prevenzione della violenza di genere.

E’ stato, inoltre, assegnato un riconoscimento riservato ai dirigenti scolastici alla memoria del dott. Giannunzio Gatto, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Agrigento che sin dall’apertura del centro antiviolenza telefono aiuto ha collaborato attivamente alla sensibilizzazione e formazione degli operatori del territorio.

La cerimonia è stata moderata da Angelo Palermo.