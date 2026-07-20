White Scala dei Turchi 2026: moda, arte, cultura e sostenibilità per celebrare le eccellenze del territorio
Il prossimo 24 luglio 2026, alle ore 21.30 al Teatro Costabianca
Il prossimo 24 luglio 2026, alle ore 21.30, il Teatro Costabianca ospiterà WHITE – Scala dei Turchi 2026, un grande evento dedicato alla valorizzazione del territorio, del Made in Italy e delle sue più autentiche espressioni artistiche e culturali. L’ingresso sarà gratuito, per consentire a cittadini e visitatori di partecipare a una serata all’insegna della bellezza, della creatività e della condivisione.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze di Realmonte e della Sicilia attraverso un percorso che intreccia moda, artigianato, arte e cultura, ponendo al centro valori fondamentali quali la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
WHITE si propone come un contenitore culturale capace di raccontare l’identità del territorio e di esaltare le straordinarie bellezze paesaggistiche, con particolare riferimento alla Scala dei Turchi, simbolo riconosciuto a livello internazionale della costa agrigentina.
L’evento intende inoltre promuovere l’artigianalità e il settore manifatturiero italiano, sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sociali e offrire alla comunità un importante momento di aggregazione e partecipazione.
La manifestazione rappresenta un’occasione unica per mettere in dialogo tradizione e innovazione, dando spazio ai protagonisti del Made in Italy che, con passione, creatività e competenza, contribuiscono ogni giorno alla diffusione della cultura del bello e del saper fare italiano.
Tra i momenti più significativi della serata è previsto il conferimento del Premio “Ago d’Oro”, prestigioso riconoscimento dedicato agli artigiani del Made in Italy che si distinguono per l’eccellenza qualitativa delle proprie creazioni, la capacità innovativa e l’impegno nella tutela e nella promozione delle lavorazioni artigianali italiane.
WHITE – Scala dei Turchi 2026 vuole essere non soltanto un evento celebrativo, ma un progetto culturale che pone il territorio al centro di una visione condivisa di sviluppo sostenibile, promozione turistica e valorizzazione delle risorse umane, artistiche e produttive che rendono unica la nostra terra.
L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21.30, presso il Teatro Costabianca. Un invito aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori per vivere insieme una serata di emozioni, arte e cultura nel segno dell’eccellenza italiana.