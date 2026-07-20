White Scala dei Turchi 2026: moda, arte, cultura e sostenibilità per celebrare le eccellenze del territorio

Il prossimo 24 luglio 2026, alle ore 21.30, il Teatro Costabianca ospiterà WHITE – Scala dei Turchi 2026, un grande evento dedicato alla valorizzazione del territorio, del Made in Italy e delle sue più autentiche espressioni artistiche e culturali. L’ingresso sarà gratuito, per consentire a cittadini e visitatori di partecipare a una serata all’insegna della bellezza, della creatività e della condivisione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze di Realmonte e della Sicilia attraverso un percorso che intreccia moda, artigianato, arte e cultura, ponendo al centro valori fondamentali quali la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

WHITE si propone come un contenitore culturale capace di raccontare l’identità del territorio e di esaltare le straordinarie bellezze paesaggistiche, con particolare riferimento alla Scala dei Turchi, simbolo riconosciuto a livello internazionale della costa agrigentina.

L’evento intende inoltre promuovere l’artigianalità e il settore manifatturiero italiano, sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sociali e offrire alla comunità un importante momento di aggregazione e partecipazione.

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per mettere in dialogo tradizione e innovazione, dando spazio ai protagonisti del Made in Italy che, con passione, creatività e competenza, contribuiscono ogni giorno alla diffusione della cultura del bello e del saper fare italiano.

Tra i momenti più significativi della serata è previsto il conferimento del Premio “Ago d’Oro”, prestigioso riconoscimento dedicato agli artigiani del Made in Italy che si distinguono per l’eccellenza qualitativa delle proprie creazioni, la capacità innovativa e l’impegno nella tutela e nella promozione delle lavorazioni artigianali italiane.

WHITE – Scala dei Turchi 2026 vuole essere non soltanto un evento celebrativo, ma un progetto culturale che pone il territorio al centro di una visione condivisa di sviluppo sostenibile, promozione turistica e valorizzazione delle risorse umane, artistiche e produttive che rendono unica la nostra terra.

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21.30, presso il Teatro Costabianca. Un invito aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori per vivere insieme una serata di emozioni, arte e cultura nel segno dell’eccellenza italiana.