Covid, continua la discesa di contagi e ricoveri in Sicilia

“La settimana appena conclusa ha fatto registrare un ulteriore rallentamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, ordinari e in terapia intensiva e i decessi. Sono pero’ aumentati i nuovi ricoveri in terapia intensiva”. Lo afferma il responsabile dell’Ufficio statistica del Comune di Palermo, Girolamo D’anneo.

Negli ultimi sette giorni i nuovi positivi in Sicilia sono 4434, il 29,1% in meno rispetto alla settimana precedente, quando gia’ si era registrata una diminuzione del 27,3%. E’ diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 4,8% al 3,6%. Il numero degli attuali positivi e’ pari a 21036, 5154 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 20278, 5020 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 758, di cui 101 in terapia intensiva.

Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 134 unita’ (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 5 unita’). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 50 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 25% in piu’ rispetto ai 40 della settimana precedente). Il numero dei guariti (265416) e’ cresciuto di 9472 unita’ rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi e’ pari al 90,5% (88,7% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana e’ pari a 116 (contro le 132 della settimana precedente).

A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa e’ pero’ pari a 74. Complessivamente le persone decedute sono 6693, e il tasso di letalita’ (deceduti/totale positivi) e’ pari al 2,3% (come la settimana scorsa).I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).