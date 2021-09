Covid, valori della Sicilia di poco oltre la soglia: oggi la decisione della cabina di regia

La Sicilia rimane con valori da zona gialla, anche se stara’ alla Cabina di Regia e poi eventualmente al ministro Speranza decidere un’eventuale “promozione” in bianco, alla luce del trend di calo dei ricoveri. Al 21 settembre, secondo gli indicatori decisionali al vaglio della Cabina di Regia riunita questa mattina, l’isola ha ancora il 10,7% di terapie intensive occupate (la soglia e’ 10%) e il 17,3% di ricoveri ordinari (la soglia e’ 15%). Supera invece la soglia delle intensive (11,3%) ma non quella dei ricoveri ordinari (3,8%) la Provincia di Bolzano.

Al contrario, sono sopra soglia per i ricoveri ordinari Basilicata (15,4%) e Calabria (18,5%), che pero’ entrambe hanno le terapie intensive sotto il 10% (rispettivamente al 4,8% e al 7,7%). Italia che rimane tutta bianca, dunque, a eccezione della Sicilia su cui come detto pende la valutazione di oggi, ma alla luce dei dati sembra probabile la permanenza in giallo per un’altra settimana.