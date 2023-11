Incidente stradale nell’Ennese, morto automobilista

Incidente mortale nell’Ennese. Per cause ancora da accertare, un automobilista ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada sulla statale 288 ‘Di Aidone’. L’uomo è morto nell’impatto. L’incidente è avvenuto al km 49,600, ad Aidone, dove il traffico è rallentato e personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità.