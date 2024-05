Scontro auto-furgone a Capodarso, un morto e 9 feriti 

E’ di un morto e 9 feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera lungo la strada statale 626 Caltanissetta-Gela. Per cause in corso di accertamento, all’altezza del viadotto Capodarso, in territorio di Caltanissetta si sono scontrate una Bmw serie 5 e una Lancia Fedra. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. La vittima dell’incidente è un uomo di 50 anni, Giancarlo Collura, che era alla guida della Bmw serie 5.

Altre 9 persone sono rimaste ferite, alcune sono gravi anche se non in pericolo di vita. Vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e personale del 118 sono accorsi sul luogo dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale la Lancia Fedra avrebbe invaso la corsia opposta ma la dinamica è tutt’ora al vaglio degli agenti. Lo scontro tra le due auto è avvenuto in un punto già in passato teatro di altri incidenti.