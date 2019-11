Agrigento, compleanno molto speciale per Angelo Capodicasa (vd e ft)

Una festa a sorpresa, organizzata all’insaputa del festeggiato, per Angelo Capodicasa vecchio leone della politica siciliana e nazionale in occasione del suo compleanno: 70 anni.

Artefice di ogni cosa, la moglie Paola che ha “attirato” il marito nei locali dell’Hotel Dioscuri a San Leone, con il pretesto di una riunione di partito in vista delle prossime amministrative nella città dei templi.

Invece, donna Paola, ha “convocato” in gran segreto tutti gli amici, i compagni di partito provenienti da ogni parte della provincia e della Sicilia e i familiari, riuscendo persino a mettere insieme nella stessa circostanza Vladimiro Crisafulli e Claudio Fava (ma erano anche presenti, tra gli altri, Roberto Di Mauro, Lillo Sodano, Giovanni Panepinto) per festeggiare Angelo e soprattutto per dimenticare il grave malore che lo aveva colpito qualche mese fa.

Inevitabili brindisi beneauguranti e discorsi accorati.

Ha cominciato il deputato Leu, Nicola Stumpo e poi è stata la volta di Claudio Fava che ha detto tra le altre cose: Angelo è stato un maestro di vita e di generosità”.

E’ stata un’occasione importante per festeggiare un uomo che ha dato tanto alla politica e alla gente e che ha saputo superare gravi momenti di difficoltà come avvenuto con il grave malore che lo aveva costretto a stare in ospedale per parecchio tempo.

Rassicuranti le parole di Angelo Capodicasa quando ha ringraziato i presenti: “Vi assicuro che sto benissimo, e non fatemi spiegare il perché. Ho avuto una lunga pausa, mdi mesi, ma oggi vi dico che è meglio essere contenti che scontenti”.

Gli applausi hanno coperto ogni altro suono.