CIV Cremona, il giovane pilota Carmelo Belluzzo conquista il terzo posto in Moto 3

Grande risultato per il giovane pilota di Favara Carmelo Belluzzo, protagonista di un’importante prestazione al CIV – Campionato Italiano Velocità sul circuito di Cremona, nella categoria Moto3. Belluzzo con il team GP Project 2WP è riuscito a conquistare un prestigioso terzo posto, salendo sul podio al termine di una gara combattuta e confermando le proprie qualità in pista.

“Ringrazio tutto il mio team per il fantastico lavoro che in soli due giorni mi hanno permesso di fare questo risultato. Grazie a tutte le persone che mi sostengono e credono in me, questo podio lo dedico a voi ma in particolare ai miei nonni che so che oggi sarebbero stati molto orgogliosi. Grazie“, scrive in un post il giovane pilota Carmelo Belluzzo a margine della gara.

Sul podio al primo posto si è piazzato il compagno di Belluzzo, lo spagnolo Vicente Perez Selfa, il secondo posto è toccato a Enrico Dal Bosco.