Paziente grave trasferito con volo Aeronautica da Lampedusa a Palermo

Corsa contro il tempo nelle prime ore di questa mattina per trasferire con un velivolo dell’Aeronautica Militare da Lampedusa a Palermo un uomo di 58 anni che, ricoverato presso il Punto Territoriale di Emergenza dell’Isola e in pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza presso l’Ospedale Civico di Palermo per ricevere cure specialistiche immediate.

La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Agrigento ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività. Come avviene regolarmente per questa tipologia di interventi, il volo, operato nella circostanza con Gulfstream G650 appartenente al 31° Stormo di Ciampino, è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari e di soccorso su tutto il territorio nazionale.

L’aereo è quindi decollato da Roma per raggiungere Lampedusa e da qui, dopo aver imbarcato il paziente, è poi ripartito per Palermo. Ad attenderlo all’arrivo in aeroporto, un’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.