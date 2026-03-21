Crollo in via Portella, famiglia “ostaggio” in casa propria: la denuncia

A Favara un tratto di via Portella è stato interessato da un rovinoso crollo che ha letteralmente distrutto l’unico ingresso nella proprietà di una famiglia rendendo impossibile il transito di qualsiasi mezzo, inclusi quelli di soccorso.

“Si tratta di un “disastro annunciato”: già nel luglio 2025 avevo provveduto a diffidare formalmente i responsabili, segnalando criticità statiche derivanti da lavori effettuati da terzi. Purtroppo, nonostante i ripetuti allarmi e le segnalazioni inoltrate al Comune di Favara,l’Ente è rimasto inerte, permettendo che il rischio si trasformasse nel crollo attuale”, scrive il legale della famiglia, avvocato Antonino Bunone che sollecita gli enti preposti ad una risoluzione del problema.

“La situazione è oggi critica: i residenti sono “ostaggi” in casa propria; uno di essi, in particolare, necessita di cure mediche costanti e si trova nell’impossibilità di raggiungere o essere raggiunto dal personale sanitario. Data la gravità dei fatti e la violazione dei diritti fondamentali alla salute e alla sicurezza, ho provveduto a trasmettere integralmente gli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’accertamento delle responsabilità”, dice il legale denunciando tale situazione. “Speriamo di non restare inascoltati e si possa giungere a una rapida risoluzione per la messa in sicurezza dei luoghi”.