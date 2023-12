Favara, cade in casa e non riesce più a rialzarsi: salvata dai vigili del fuoco 

Incidente domestico a Favara. Una sessantenne è rimasta ferita dopo essere scivolata in casa. Il fatto è avvenuto in via Cartesio. La donna non riusciva più a rialzarsi e la sorella, con cui condivide l’abitazione, è allettata. Sono state le urla delle due signore a richiamare l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, senza pensarci due volte, hanno rotto una finestra e sono riusciti ad entrare. Presente anche il personale sanitario che ha constatato le condizioni di salute delle due donne. La sessantenne avrebbe riportato anche una frattura.