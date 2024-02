Favara, conclusa fase del commissariamento per il dissesto finanziario 

“Si è conclusa nei giorni scorsi la fase commissariale del Comune di Favara per quanto riguarda il dissesto finanziario.” A dichiararlo è il sindaco Antonio Palumbo. “Abbiamo incontrato insieme all’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro i componenti della commissione di liquidazione, cui va la nostra gratitudine per il lavoro svolto in questi anni. Per la nostra città si apre una fase nuova, non meno difficile, in cui dovremo continuare a fare i conti con il passato di questo Ente e con le tante, troppe, cose non fatte. Guardiamo, però, con speranza al futuro: lo dobbiamo ai tanti favaresi che continuano a riporre in noi la loro fiducia.” conclude il primo cittadino.