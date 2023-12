Favara, da giorni non si avevano più notizie: anziana trovata morta in casa

Potrebbe trattarsi dell’ennesimo dramma della solitudine quello che si è consumato questa mattina in un’abitazione in via Sant’Angelo, nel centro di Favara. Un’anziana è stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento. A lanciare l’allarme è stato un familiare della donna che, non avendo più notizie da alcuni giorni, ha allertato le forze dell’ordine. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco che hanno forzato la porta blindata d’ingresso. Il decesso sembrerebbe essere avvenuto per cause naturali. Sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Favara.