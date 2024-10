Favara dedica targa di denominazione della Piazza e un monumento a Calogero Marrone

E’ questo il titolo della manifestazione che la Fondazione culturale Calogero Marrone, eroe antifascista, medaglia d’oro al merito civile, “Giusto tra le nazioni”, ha programmato per venerdì 18 ottobre 2024, per “Rinsaldare i legami, fortificare la memoria ed educare alla liberta”.

Calogero Marrone, nato nel 1889 a Favara fu un oppositore del fascismo, venne carcerato per essersi rifiutato di iscriversi al partito di Mussolini. Nel 1931 si trasferì a Varese, insieme alla moglie e ai quattro figli, dopo aver vinto un concorso al Comune. Qui divenne capo dell’Ufficio Anagrafe, una posizione che sfruttò durante gli anni dell’occupazione nazista per rilasciare centinaia di documenti falsi a ebrei e oppositori politici. Grazie a questi documenti, i perseguitati riuscirono ad attraversare il confine con la Svizzera, mettendosi in salvo. Avvisato del tradimento di un delatore, Marrone rifiuta di mettersi a sua volta in salvo, anche per non esporre a rischi di ritorsione la propria famiglia. Arrestato nel gennaio del 1944, viene torturato ma non rivelò mai nulla della rete di salvataggio di cui faceva parte. Deportato nel campo di concentramento di Dachau, morirà nel febbraio del 1945. Nel 2013, il Memoriale della Shoah Yad Vashem lo ha ufficialmente riconosciuto come “Giusto fra le Nazioni”. Il 5 agosto 2023 con un decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata conferita la Medaglia d’oro al Merito civile della Repubblica italiana alla memoria di Calogero Marrone.

Ricco il programma della giornata preparato dalla Fondazione Calogero Marrone, presieduta dal sindaco Antonio Palumbo con vice presidente Rosario Manganella. La prima parte della manifestazione, inizio ore 9:30, si terrà in Piazza Calogero Marrone, conosciuta ai favaresi come “u casteddru”, recentemente a lui intitolata. Presente il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il sindaco Antonio Palumbo e le più alte cariche civili e militari, la manifestazione prevede l’esecuzione dell’Inno nazionale e quindi si procederà allo svelamento della targa di denominazione della piazza e del monumento dedicato a Calogero Marrone. A seguire una performance degli alunni degli istituti comprensivi di Favara, coordina la manifestazione l’insegnate Giusy Moscato.

Nel pomeriggio, inizio ore 16:00, la manifestazione si sposta al castello Chiaramonte in piazza Cavour. Dopo i saluti del sindaco Antonio Palumbo, del vice presidente della Fondazione Marrone Rosario Manganella e del presidente di ANPI Favara Carmelo Castronovo, sono previsti gli interventi di Giuseppe Pullara, consigliere comunale e delegato del sindaco di Varese; On. Nuccio Di Paola vice presidente vicario dell’ARS. Quindi la relazione della prof.ssa Giovanna D’Amico, docente di storia contemporanea presso l’Università di Messina su “I siciliani deportati nei campi di concentramento e la figura di Marrone”. A seguire le riflessioni degli studenti che converseranno con la scrittrice Ritanna Armeni. In chiusura la premiazione degli studenti che visiteranno i luoghi di Marrone – Varese, Milano, Dachau. Coordina i lavori la prof.ssa Gabriella Bruccoleri.