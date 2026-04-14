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Favara, dopo la denuncia ripulito il locale della chiesa che ospita le salme in attesa di sepoltura
Era stata una cittadina del luogo a segnalare la situazione all'Amministrazione comunale
Ripulita dai custodi del cimitero di Favara lo spazio della Chiesa che ospita le salme in attesa di sepoltura. Era una stata una cittadina del luogo a denunciare, con un video girato anche al primo cittadino Antonio Palumbo e all’assessore Attardo, lo stato di sporcizia e degrado dello spazio. “Questa mattina hanno ripulito. C’è odore di pulito, ed è giusto che in attesa di una degna sepoltura, le salme non vengono lasciate all’abbandono. Ringrazio l’Amministrazione per la risposta celere”; ha dichiarato la cittadina.
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Redazione
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