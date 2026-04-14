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Favara, dopo la denuncia ripulito il locale della chiesa che ospita le salme in attesa di sepoltura

Era stata una cittadina del luogo a segnalare la situazione all'Amministrazione comunale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ripulita dai custodi del cimitero di Favara lo spazio della Chiesa che ospita le salme in attesa di sepoltura. Era una stata una cittadina del luogo a denunciare, con un video girato anche al primo cittadino Antonio Palumbo e all’assessore Attardo, lo stato di sporcizia e degrado dello spazio. “Questa mattina hanno ripulito. C’è odore di pulito, ed è giusto che in attesa di una degna sepoltura, le salme non vengono lasciate all’abbandono. Ringrazio l’Amministrazione per la risposta celere”; ha dichiarato la cittadina.

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