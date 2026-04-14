Lampedusa

Ambiente, Lampedusa su francobolli dedicati a bellezze naturali

L'assessore regionale Savarino, ha firmato la liberatoria che autorizza ministero e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alla riproduzione del panorama dell'isola delle Pelagie

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

L’isola di Lampedusa, con il suggestivo paesaggio della spiaggia dei Conigli, entrerà a far parte della serie tematica di francobolli, curata del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata al patrimonio naturale e paesaggistico italiano. L’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, ha firmato, infatti, la liberatoria che autorizza ministero e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alla riproduzione del panorama dell’isola delle Pelagie, che è anche riserva naturale orientata.

“In questo modo – dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani – gli scenari naturali di Lampedusa trovano rappresentazione accanto ad altri luoghi iconici dell’Italia all’interno di un’iniziativa che vuole valorizzare il patrimonio culturale locale”. Nella vignetta del francobollo saranno raffigurate le dune, la macchia mediterranea e le scogliere che caratterizzano il paesaggio selvaggio e incontaminato della spiaggia dei Conigli. “Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’importante lavoro di tutela svolto in questi anni dall’assessorato – commenta Savarino – Un impegno che abbiamo portato avanti in stretta collaborazione con il Comune di Lampedusa e con l’ente gestore Legambiente Sicilia, sia nell’ambito della Riserva naturale terrestre che dell’Area marina protetta”. Una volta emesso, il francobollo sarà disponibile attraverso i canali di vendita di Poste Italiane.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Traffico di droga sull’asse Palermo-Canicattì: 37enne rinviato a giudizio, 50enne all’abbreviato 
Apertura

Mafia e appalti, il procuratore De Luca: “Le indagini non ci sono state”
Apertura

Favara, dopo la denuncia ripulito il locale della chiesa che ospita le salme in attesa di sepoltura
Agrigento

Via Atenea, due risse tra giovani e titolare di un locale picchiato 
Apertura

“Tentata estorsione al (mancato) killer che si pente”, chiusa l’inchiesta: due indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv