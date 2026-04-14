Agrigento

Cassa edile agrigentina, al via il pagamento dell’anzianità professionale 

L'importante prestazione economica coinvolgerà complessivamente 2.472 lavoratori del settore

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

La Cassa Edile Agrigentina annuncia l’avvio delle procedure per il pagamento dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) relativa all’anno 2026. Come comunicato ufficialmente dal presidente Carmelo Salamone e dal vicepresidente Francesco Cosca, l’erogazione delle somme avverrà nella giornata odierna, martedì 14 aprile.

L’importante prestazione economica coinvolgerà complessivamente 2.472 lavoratori del settore. Secondo i criteri stabiliti, il beneficio spetta a tutti i lavoratori che abbiano maturato almeno 2.100 ore lavorative nel biennio di riferimento, compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2025.

In occasione di questa scadenza, la presidenza sottolinea l’assoluta importanza della correttezza dei dati in possesso dell’Ente. Risulta infatti fondamentale per i beneficiari mantenere aggiornati i propri dati anagrafici e, in modo particolare, le coordinate IBAN. La precisione di queste informazioni è l’unico strumento idoneo a garantire una regolare, sicura e tempestiva erogazione delle spettanze.

Tutti i lavoratori interessati sono pertanto invitati a verificare la propria posizione e a comunicare eventuali variazioni. Per facilitare tale operazione, è possibile scaricare il modulo di comunicazione o variazione dei dati direttamente dal portale ufficiale della Cassa Edile Agrigentina all’indirizzo www.cassaedile.ag.it.

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