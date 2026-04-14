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Il procuratore De Luca: “L’indagine mafia e appalti una delle cause della strage di via D’Amelio”

"Abbiamo concreti, plurimi e univoci elementi per dire che la gestione del procedimento mafia-appalti sia stata una sicura concausa della strage di Via D'Amelio e forse in misura leggermente minore di quella di Capaci"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Abbiamo concreti, plurimi e univoci elementi per dire che la gestione del procedimento mafia-appalti sia stata una sicura concausa della strage di Via D’Amelio e forse in misura leggermente minore di quella di Capaci”. Lo ha detto alla commissione Antimafia il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca.

L’ex pm Gioacchino Natoli sarebbe stato “premiato” della sua obbedienza con l’assegnazione della gestione del pentito Gaspare Mutolo. Lo afferma il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca nella sua audizione in commissione Antimafia sulle indagini sulle stragi nel 1992. Il capo dei pm Nisseni ha sostenuto che l’allora vertice della Procura di Palermo Pietro Giammanco avrebbe assegnato a Natoli un incarico che lo faceva “arrivare alla serie A nella magistratura”, facendogli gestire Mutolo, in cambio della linea tenuta sull’inchiesta mafia-appalti che, a dire dei magistrati nisseni, sarebbe stata insabbiata in virtù di una sorta di patto per favorire imprenditori mafiosi.

Natoli è indagato a Caltanissetta, insieme all’ex magistrato Giuseppe Pignatone, per favoreggiamento alla mafia. De Luca ha ricordato, a sostegno della sua ipotesi, le parole pronunciate al Csm da Natoli nei confronti di Giammanco (che specie in relazione al trattamento riservato a Falcone e Borsellino era molto criticato in ufficio). “La sua difesa di Giammanco – ha detto – arrivò al mendacio ed era giustificabile o con una grandissima amicizia, che non c’era, o con un alto grado di compromissione nella gestione del potere di Giammanco”. De Luca ha anche definito inattendibili e concordate con l’ex magistrato ora senatore del M5S Roberto Scarpinato le dichiarazioni rese da Natoli alla commissione Antimafia.

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