Montallegro

Una scritta di ribellione su un muro a Montallegro, Cirillo: “L’eccellenza si dimostra nei fatti”

“In un mondo che ci obbliga all’eccellenza fare schifo è un gesto rivoluzionario”. Questa è una scritta apparsa nei giorni scorsi su un muretto a Bovo Marina.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“In un mondo che ci obbliga all’eccellenza fare schifo è un gesto rivoluzionario”. Questa è una scritta apparsa nei giorni scorsi su un muretto a Bovo Marina.
“Chi ha scritto questa frase su un muro pubblico ha fatto esattamente il contrario. Deturpare un bene comune non è un gesto “artistico” né un messaggio: è mancanza di rispetto e comporta conseguenze. L’amministrazione è già al lavoro per individuare i responsabili”, scrive in un post il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo che invita colui/lei che ha commesso il gesto ha rimediare. “In caso contrario, continua il primo cittadino, si procederà senza esitazioni. L’eccellenza non si scrive sui muri. Si dimostra nei fatti”.

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