Via Atenea, due risse tra giovani e titolare di un locale picchiato 

Due risse tra giovanissimi, anche con l’uso di bottiglie, e il titolare di un locale della movida aggredito al rifiuto di servire bevande alcoliche. È stata una notte particolarmente “movimentata” quella tra sabato e domenica nel cuore di Agrigento. Sono state due le risse, nel giro di pochi minuti, segnalate. Ad affrontarsi comitive di ragazzini.

All’arrivo delle forze dell’ordine gli esagitati si sono dileguati. Il proprietario di un locale della movida, un trentacinquenne agrigentino, è stato aggredito da un ragazzo con calci e pugni. Secondo quanto ricostruito, l’esercente si sarebbe rifiutato di servire ancora alcolici al giovane vedendolo in evidente stato di alterazione. Il ragazzo è andato in escandescenza e lo ha preso a pugni provocandogli traumi sparsi per fortuna non gravi. L’aggressore è in fase di identificazione.