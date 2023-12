Favara, due minorenni fanno perdere le loro tracce: “fuitina” d’amore?

Da tre giorni hanno fatto perdere le loro tracce decidendo probabilmente di allontanarsi in quella che una volta veniva definita “fuitina” d’amore. I protagonisti della vicenda sono un sedicenne di Agrigento una quindicenne di Favara di cui non si hanno notizie dal giorno di Santo Stefano. La giovane coppia si sarebbe portata dietro una piccola somma di denaro e i telefoni cellulari.

Una vicenda che al momento non desta particolari preoccupazioni se non il fatto che trattasi di minorenni. I familiari, per tale motivo, si sono recati alla Tenenza di Favara chiedendo di rintracciarli. I militari dell’Arma hanno avviato le ricerche sia a Favara, così come ad Agrigento, ma anche nei comuni limitrofi.