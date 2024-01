Favara, ladri “visitano” ambulatorio medico: rubati computer e farmaci 

Ladri in azione a Favara. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione in un ambulatorio medico in via Kennedy. Una volta dentro, dopo aver messo a soqquadro le stanze, sono stati rubati computer e farmaci. Nei pc si trovavano referti e documenti legati all’attività medica.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno forzato la porta di ingresso. Dopo aver rovistato dappertutto hanno prelevato i computer e alcuni farmaci. Poi la fuga. La scoperta è stata fatta l’indomani all’orario di apertura dell’ambulatorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara che hanno avviato le indagini.