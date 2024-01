Favara, ladro solitario “visita” negozio durante la pausa pranzo: portati via soldi dalla cassa

Colpo in un negozio di articoli per la casa in via Capitano Callea, a Favara. Un ladro solitario, con volto travisato, ha messo a segno un furto durante la pausa pranzo tra le 13:30 e le 14. Il malvivente, che molto probabilmente conosce le abitudini del titolare e dei dipendenti, è entrato indisturbato nel negozio, posto peraltro in una zona trafficata e centrale.

Una volta all’interno dell’attività ha rubato i soldi custoditi nel registratore di cassa. Ancora da quantificare il bottino. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il titolare del negozio che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. I militati della locale Tenenza sono intervenuti sul posto. Al via le indagini per risalire al responsabile. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.