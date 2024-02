Favara, marcia per dire no all’installazione di una antenna 5g

Si è svolta ieri pomeriggio a Favara la marcia promossa dai residenti dell’area di Villetta della Pace per dire no all’installazione di una antenna 5g. A scendere in piazza anche il primo cittadino Antonio Palumbo insieme insieme all’assessore Laura Mossuto e il consigliere comunale Pasquale Cucchiara.

“Sosteniamo ogni iniziativa che difenda il diritto ai cittadini ad autodeterminarsi. Come amministrazione abbiamo finora, e continueremo in futuro, ad agire per impedire l’installazione di antenne di telefonia mobile in contesti fortemente urbanizzati, con la presenza di scuole e di nostri concittadini anche in condizioni di salute precarie, come quelle che si intende installare adesso. La mia storia politica in tal senso è chiara: ricorderete le nostre battaglie contro la cabina elettrica di via Olanda”, scrive in una nota il sindaco Palumbo che continua: “ Quel che oggi manca è una legislazione che consenta ai Comuni e ai cittadini di autodeterminarsi su temi così sensibili, con la conseguenza che dovranno convivere a lungo con impianti che creano in loro uno stato perenne di ansia, in attesa che, tra probabilmente alcuni anni, sapremo davvero quali conseguenze possono avere le onde elettromagnetiche sui cittadini. Lo Stato e la Regione ascoltino i territori e modifichino le norme oggi disponibili perché non sia, sempre, una battaglia di Davide contro Golia.”