Favara, primo taglio solidale in memoria di Salvatore Vetro

La Consulta Giovanile di Favara nella persona del Presidente Angelo Varisano, in collaborazione con il Comune di Favara e i barbieri della città, ha organizzato per giorno 8 dicembre a partire dalle ore 9 in piazza Cavour, la prima edizione del “Taglio solidale” in memoria di Salvatore Vetro, giovane favarese deceduto prematuramente in un incidente stradale a San Leone. Il ricavato dell’iniziativa in parte sarà devoluto all’associazione italiana familiari Vittime della strada di Carmelina Nobile e altra parte sarà devoluta a Casa Betania di suor Caterina.