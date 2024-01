Favara, trovato in un appartamento il cadavere di un 47enne: disposta autopsia

Il cadavere di un quarantasettenne – L.L. – è stato rinvenuto all’interno di un appartamento in via della Resistenza, nel centro di Favara. L’uomo presenta evidenti traumi al cranio. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto.

Potrebbe trattarsi di una morte accidentale, forse causata da una caduta, ma bisognerà attendere ulteriori accertamenti. Il quarantasettenne viveva in casa da solo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza. È atteso sul posto anche il medico legale che effettuerà una prima ispezione cadaverica. La procura di Agrigento, con il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto Elettra Consoli, ha aperto un fascicolo d’inchiesta disponendo anche l’autopsia.