“I Cioccolatini della Ricerca”,i volontari AIRC in piazza a Favara

Anche Favara sarà una delle 1.800 piazze d’Italia dove i volontari dell’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, saranno presenti con “I Cioccolatini della Ricerca”, iniziativa solidale per far conoscere il lavoro dell’AIRC e raccogliere fondi per la Ricerca.

“Anche quest’anno si può sostenere la ricerca con dolcezza – afferma Lina Urso Gucciardino, presidente del Centro Culturale “Renato Guttuso” sede AIRC di Favara – Si rinnova, infatti, l’appuntamento con I cioccolatini della Ricerca di Fondazione AIRC, la campagna che da oltre venticinque anni informa sui progressi della scienza e invita i cittadini a donare per costruire un futuro libero dal cancro. L’appuntamento con I Cioccolatini della Ricerca è per domenica 13 novembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in piazza Kennedy a Favara e nel pomeriggio presso la Chiesa dell’Itria, sempre a Favara, alle ore 19:00, dopo la celebrazione della Santa Messa”.

Con un contributo di €.10,00 si riceverà una confezione di finissimi cioccolatini della Lindt, assortiti fondenti, perfetti anche per fare un gradito e goloso regalo a chi ami. Ci sarà anche una guida che contiene un approfondimento sulle cure per alcuni tipi di tumore e quattro ricette a tema cioccolato firmate da Damiano Carrara, Michela Coppa, Chiara Maci e Benedetta Parodi.