Messina

Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

Una seconda scossa, di minore intensità, di magnitudo 2.9 è stata registrata alle ore 19:57

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata, alle ore 19:25, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L’evento è stato localizzato a una profondità di 21 chilometri.

Una seconda scossa, di minore intensità, di magnitudo 2.9 è stata registrata alle ore 19:57 sempre nella stessa zona, ad una profondità di 8 chilometri.

– foto Ingv –

(ITALPRESS).

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