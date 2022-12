La Parata di Natale senza barriere: sorrisi, balli e tanta gioia a Favara

E’ stata una grande parata di Natale animata da musica e balli quella che si è svolta questa mattina a Favara. Ad aprire il corteo, un grande carro con Babbo Natale e la sua slitta, che da piazza Kennedy ha attraversato le vie del centro fino a raggiungere la Piazza Cavour con tanti momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

A scendere in piazza le Associazioni in festa, un insieme di associazioni di volontariato, con un unico obiettivo abbattere le barriere architettoniche e regalare un momento natalizio di gioia e di tanto amore per tutti le persone con disabilità e non.

“Eventi come questo vogliono essere un momento di incontro e confronto, in un contesto di allegria natalizia, con tutta la città a partire dai più giovani su cui dobbiamo investire per una società migliore”, ha dichiarato Antonio Sorce rappresentate “Associazioni in festa”.

Tanto lavoro dietro, ma la buon riuscita di un grande evento sta dietro alla passione e al grande lavoro della regia composta dal trio Angelo Jay, Peppe Trupia e Peppe Crapanzano detto Cioppino.

“Una giornata di festa che punta a sensibilizzare la società sui temi della disabilità, dell’inclusione e del superamento delle barriere fisiche e mentali”, ha detto Angela Vaccaro rappresentate “Associazioni in festa”.

Alla parata ha partecipato l’amministrazione comunale con in testa il primo cittadino Antonio Palumbo che ha dichiarato: “oggi non ci sono barriere, tutti insieme per festeggiare, un Carnevale anticipato ma con un’aria natalizia piena di gioia e sorrisi per tutti“