Lions Club, donato un bastone elettronico a giovane non vedente di Favara

Un gesto concreto di solidarietà e inclusione sociale ha caratterizzato la mattinata di oggi presso il Comune di Favara, dove il Lions Club Agrigento Host, presieduto da Egla Tornambè Corallo, insieme al Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto da Giuseppe Pullara, ha donato a Daniele Amato, giovane non vedente di Favara, il nuovo Bastone Elettronico Lions – WeWALK 2, innovativo ausilio tecnologico che favorisce l’autonomia e la sicurezza nella mobilità delle persone con disabilità visiva. L’acquisto del dispositivo è stato reso possibile grazie alle raccolte fondi promosse congiuntamente dai due Club nel corso dell’anno sociale, a testimonianza dell’impegno costante dei Lions nel rispondere ai bisogni concreti della comunità attraverso service di alto valore sociale.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, della Presidente della X Circoscrizione Lions, Mariella Antinoro, del Presidente della Zona 26, Giuseppe Arnone, del Delegato Distrettuale al Service Bastone Elettronico Lions, Salvatore Malluzzo, del Vice Presidente dell’UICI – Consiglio Regionale Sicilia e componente del Comitato Distrettuale BEL, Giuseppe Vitello, di una rappresentanza dell’UICI di Agrigento, del Presidente Incoming della X Circoscrizione, Carmelo Vitello, e della Presidente Incoming della Zona 26, Nancy Arena.

Per il Lions Club Agrigento Host erano presenti il Segretario e Presidente Eletto per l’Anno Sociale 2026/2027, Salvatore Malluzzo, che ha portato i saluti della Presidente Egla Tornambè Corallo e dell’intero Club, e il GST di Club, Giuseppe Caramazza. Per il Lions Club Agrigento Chiaramonte hanno partecipato, oltre al Presidente Giuseppe Pullara, il GST e Leo Advisor Enrico Fiorella, il Segretario Aldo Sessa e numerosi soci.

L’iniziativa rappresenta uno degli esempi più significativi dell’azione dei Lions sul territorio, dimostrando come la solidarietà possa trasformarsi in strumenti concreti capaci di migliorare la qualità della vita delle persone. Il Bastone Elettronico Lions WeWALK 2, infatti, costituisce un importante supporto tecnologico che consente ai non vedenti di affrontare gli spostamenti quotidiani con maggiore autonomia, sicurezza e indipendenza. Attraverso questo service, i Lions rinnovano il proprio impegno nella promozione dell’inclusione sociale e dell’abbattimento delle barriere che limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità. Ancora una volta il motto “We Serve” trova piena realizzazione in un gesto che va oltre la semplice donazione di un ausilio tecnologico, diventando un segno tangibile di vicinanza, responsabilità e servizio verso chi ha più bisogno.