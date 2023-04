Manifesti strappati a Favara, il sindaco Palumbo: “lasciate la mia famiglia fuori da tutto questo”

A Favara nei giorni scorsi sono stati affissi dei manifesti, a firma dei consiglieri d’opposizione Miriam Indelicato e Giuseppe Lentini del movimento Cambiare Passo, che chiedono al sindaco Antonio Palumbo la riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti che a giorni sarà destinata ad aumentare ulteriormente di ben 140mila euro l’anno. Tra una polemica e l’altra, quei manifesti ieri sono stati strappati. Il soggetto, nonchè familiare del primo cittadino, è stato ripreso da uno smartphone e le foto in poco tempo sono diventati virali.

“Il Signor Sindaco deve “democraticamente” dare una immediata giustificazione a tutti i cittadini, ai partiti politici, ai movimenti e alle associazioni che interagiscono nel territorio favarese, per meglio fare luce su una questione incresciosa ed indecorosa”, dichiarano i consiglieri di Cambiare Passo che chiedono le dimissioni del sindaco Palumbo.

“Il confronto politico anche aspro non l’ho mai temuto, ma questo è altro. A tutti voi dico con chiarezza: lasciate fuori la mia famiglia da tutto questo. Non usate loro per le vostre vendette politiche. Le risposte alle vostre accuse le ho sempre date nelle sedi istituzionali, e continuerò a farlo“, dichiara in un post il primo cittadino che continua: “Voglio precisare che si tratterebbe di un gesto che non corrisponderebbe nella sua gravità ai miei ideali e dal quale prendo inequivocabilmente le distanze. Sono inoltre solidale con chi ha visto i propri manifesti, in alcuni casi anche regolarmente affissi, strappati. La verità, purtroppo, è una e una sola: che si sta usando lui per colpire me e persino i valori del 25 aprile. Un tentativo disperato, in un momento in cui la credibilità di chi mi accusa viene sempre meno agli occhi dei favaresi, tanto che adesso, statene certi, non faranno altro che alzare il livello dello scontro sempre di più, questo ai danni della città. Ma a tutto questo sono abituato.”