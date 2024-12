“Minacce e maltrattamenti all’anziano padre”, disoccupato arrestato a Favara 

Da tempo sarebbe stato vittima di continue vessazioni, minacce e anche violenza fisica da parte del figlio. L’ultimo episodio proprio a ridosso del periodo natalizio. Un pensionato settantenne di Favara, stanco e provato, ha deciso così di denunciare il proprio figlio e raccontare ai carabinieri le angherie subite nell’ultimo periodo.

Un quarantenne disoccupato è stato così arrestato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, sono stati i militari dell’Arma della Tenenza di Favara. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in una comunità in regime di arresti domiciliari.