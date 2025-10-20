Giudiziaria

Licata, l’ex sindaco Pino Galanti prosciolto dall’accusa di rissa 

La vicenda risale all’estate 2019 quando, secondo la ricostruzione, Galanti rispose ad una aggressione all’interno della sua stanza

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Il tribunale di Agrigento ha prosciolto l’ex sindaco di Licata, Pino Galanti, dall’accusa di rissa. Lo ha disposto il giudice Vincenzo Ricotta a margine dell’udienza predibattimentale, un passaggio che avviene prima del vero processo per verificare la sussistenza di tutti gli elementi alla base dell’azione penale necessari per l’eventuale dibattimento.

Per l’ex sindaco, difeso dall’avvocato Santo Lucia, è stato disposto il non luogo a procedere. La vicenda risale all’estate 2019 quando, secondo la ricostruzione, Galanti rispose ad una aggressione all’interno della sua stanza messa in atto da tre persone. Le forze dell’ordine intervennero riportando la calma, identificando e denunciando tutti. L’ex sindaco rispondeva del reato di rissa mentre gli altri tre – finiti invece a processo – anche di ulteriori contestazioni. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

Licata, l’ex sindaco Pino Galanti prosciolto dall’accusa di rissa 
di Giuseppe Castaldo

“Mafia, droga e armi a Licata”: in quattro a processo 
di Giuseppe Castaldo

Pistola alla testa del genero dopo lite con la figlia, 42enne resta in carcere 
Giudiziaria

Rapina al distributore SicilPetroli a Licata, due venticinquenni a processo 
Favara

Minaccia i carabinieri con una pala e un martello, arrestato 44enne di Favara
Giudiziaria

Manifestazione non autorizzata: a processo vicesindaco, ex sindaco e attivista di Lampedusa 